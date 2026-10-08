В Киеве из-за проблем с электричеством остановилось метро

В Киеве все три ветки метро остановлены из-за отсутствия напряжения

В Киеве метро остановлено из-за отсутствия напряжения. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на мэрию столицы.

«Все три ветки киевского метро остановлены из-за отсутствия напряжения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что станции метро тоже обесточены.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с подачей электроэнергии и воды в квартиры жителей города после взрывов. Как отмечал градоначальник, проблемы с водоснабжением фиксируются в районах города, находящихся на правом берегу Днепра. Были начаты работы над восстановлением коммунальных услуг.

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что в октябре в Киеве могут ввести жесткие графики отключений света на 14–16 часов в сутки.

На прошлой неделе бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что киевляне начали покидать город из-за ухудшающихся условий жизни. Она обвинила власти в нежелании помогать простым гражданам. На фоне регулярных отключений света компания «Укрэнерго» призвала потребителей экономить.

Ранее в Киеве начались перебои с электроснабжением.