В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«В регионе полностью завершен комплекс профилактических мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока внебольничной пневмонией», — написал он.

По словам Кобзева, заболевшая была привита и имела иммунитет к опасным инфекциям, с которыми работала. Аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте не выявили. Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами, отметил Кобзев.

Медицинское наблюдение всех контактных лиц также завершено. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти пяти тысяч исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов, подчеркнул глава региона.

2 октября Кобзев сообщил, что в регионе выявили подозрение на заболевание опасной инфекцией. В связи с этим было проведено внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой в Иркутске.

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