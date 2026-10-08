Учительница совратила школьника и сама сдалась полиции

В американском штате Техас 35-летняя учительница призналась в совращении школьника. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, педагог по имени Глория Ресендис переписывалась с молодым человеком, который учился у нее в прошлом году, но на момент общения уже не был ее подопечным. Информация о непристойных сообщениях дошла до администрации школы, которая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция выдала ордер на арест. Спустя непродолжительное время после этого учительница испанского сама обратилась к властям и сдалась. На данный момент она находится в тюрьме округа Дентон.

Администрация школы тем временем уведомила родителей о произошедшем. Они также отстранили Ресендис от работы. Теперь ей запрещено появляться на территории учебных заведений округа.

Сложившаяся ситуация удивила ее учеников, так как «чрезмерного» интереса многие из них за педагогом не наблюдали.

«В школе никому бы и в голову не пришло... никто бы не подумал, что она способна на подобное», – рассказал один из них.

По словам другого учащегося, на уроках Ресендис вела себя как обычный учитель с большинством подопечных, но с некоторыми она общалась чаще.

Ранее сообщалось, что школьная учительница изнасиловала 15-летнюю девочку в караоке-баре.