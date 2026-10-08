Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Общество

Учительница совратила школьника и сама сдалась полиции

В США 35-летняя учительница совратила школьника
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Техас 35-летняя учительница призналась в совращении школьника. Об этом сообщает CBS.

По данным издания, педагог по имени Глория Ресендис переписывалась с молодым человеком, который учился у нее в прошлом году, но на момент общения уже не был ее подопечным. Информация о непристойных сообщениях дошла до администрации школы, которая обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция выдала ордер на арест. Спустя непродолжительное время после этого учительница испанского сама обратилась к властям и сдалась. На данный момент она находится в тюрьме округа Дентон.

Администрация школы тем временем уведомила родителей о произошедшем. Они также отстранили Ресендис от работы. Теперь ей запрещено появляться на территории учебных заведений округа.

Сложившаяся ситуация удивила ее учеников, так как «чрезмерного» интереса многие из них за педагогом не наблюдали.

«В школе никому бы и в голову не пришло... никто бы не подумал, что она способна на подобное», – рассказал один из них.

По словам другого учащегося, на уроках Ресендис вела себя как обычный учитель с большинством подопечных, но с некоторыми она общалась чаще.

Ранее сообщалось, что школьная учительница изнасиловала 15-летнюю девочку в караоке-баре.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!