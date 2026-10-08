Эпидемиолог объяснил, как действовать при первых симптомах простуды

Почувствовав первые признаки ОРВИ, лечение следует начать как можно раньше. Такой совет в беседе с Сиб.фм дал эпидемиолог Яков Новоселов.

«При первых же признаках заболевания, конечно, желательно немедленно начать применять противовирусные препараты», — сказал специалист.

Противовирусная терапия, по его словам, наиболее эффективна именно на ранних стадиях заболевания. При этом выбор конкретного препарата зависит от диагноза и состояния человека. Новоселов посоветовал не заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу.

Кроме того, в первые дни заболевания важно уделять внимание слизистым. Например, обзавестись назальными каплями с противовирусным и иммуномодулирующим действием, отметил эпидемиолог.

Чтобы снизить риск заражения, он призвал по возможности избегать мест с большим скоплением людей, а также регулярно мыть руки, поскольку вирусы обитают не только в воздухе, но и на поверхностях.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на текущий момент циркулируют различные респираторные вирусы, в числе которых свиной грипп.

По результатам мониторинга, преобладают вирусы негриппозной этиологии — 98,5%, в их числе риновирусы (53%), парагрипп (14,5%). Также циркулируют вирусы гриппа A(H1N1), который вызывает острое инфекционное заболевание, известное как свиной грипп, B и C.

Ранее врач объяснила, нужно ли прививаться от гриппа, если никогда не болеешь.