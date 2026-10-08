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Общество

Эксперт объяснил, как защитить детей от травли в интернете

Эксперт Володарский: детей нужно учить определять признаки травли в интернете
Jens Honore/Global Look Press

Сегодня не существует статьи за травлю в интернете. Однако важно защищать психику детей от негатива в социальных сетях и сетевых играх. Об этом НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Специалист напомнил, что существует термин «клевета», но на практике его бывает сложно применить.

По его словам, в зарубежных странах есть практика защиты, которую можно использовать и в России. В первую очередь необходимо проводить просветительскую работу в школах. Детей следует учить определять агрессивное общение. Для этого нужна пошаговая инструкция, которая расскажет, как вести себя при первых же проявлениях травли.

Не менее важно инициировать работу образовательных организаций с детьми и их родителями.

«Третий пункт – вопрос применения права, у нас нет отдельного закона о санкциях для агрессора в онлайн-пространстве. В Новой Зеландии такой нарушитель может загреметь на два года лишения свободы. В Италии есть отдельная норма, которая регулирует эти взаимоотношения.», — объяснил омбудсмен.

Володарский также призвал создать нормативный документ, регулирующий конкретно травлю в интернете.

Ранее ученые предупредили, что смартфон в 12 лет опасен для психики подростка.

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