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Общество

«Может стать одним из самых сильных»: в ООН рассказали, когда Эль-Ниньо достигнет пика

ВМО: Эль-Ниньо достигнет пика в декабре и станет одним из сильнейших в истории
Владимир Астапкович/РИА Новости

Явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), входящей в структуру ООН.

«Эль-Ниньо продолжит усиливаться до прогнозируемого пика в декабре. Вероятно, это приведет к повышению температуры выше средних значений на большей части земного шара и изменит характер осадков, что увеличит риск засухи и паводков в различных регионах», — говорится в документе.

По данным ВМО, Эль-Ниньо будет сохранять свое влияние до февраля 2027 года. При этом явление может стать одним из сильнейших с 1950 года, отметили в организации.

6 октября ЮНИСЕФ заявил, что последствия Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах. В докладе организации отмечается, что они столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями осенью этого года. Это повысит риск экстремальных наводнений и засух, у которых могут быть разрушительные последствия. Эль-Ниньо может также вызвать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки болезней.

Ранее в ФАО рассказали о влиянии Эль-Ниньо на производство кофе в мире.

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