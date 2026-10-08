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Общество

В «СберИнвестициях» запустили сервис разбора портфеля на базе GigaChat

GigaChat начал анализировать инвестиционные портфели клиентов «СберИнвестиций»
Сбер

Сбер объявил о запуске сервиса на базе флагманской модели GigaChat в приложении «СберИнвестиции». Об этом сообщили на форуме «СберИнвестиции» «Настоящее — будущее».

Сервис поможет пользователям понять изменения стоимости инвестиционного портфеля в течение дня. Персональный разбор появится в последней версии мобильного приложения. Доступ к нему получили пользователи с тремя и более активами: акциями, облигациями или фондами.

«Наша задача — сделать «СберИнвестиции» удобным инструментом для управления капиталом и роста благосостояния. Важно, чтобы и начинающий, и опытный инвестор мог разобраться в происходящем и принимать решения с учетом своих целей», — заявил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, GigaChat помогает начинающим инвесторам лучше понимать связь между событиями на рынке и собственными вложениями. При этом опытным клиентам сервис позволяет быстрее оценивать изменения в портфеле.

«Это первые шаги нового сервиса: мы продолжим его развивать, опираясь в том числе на обратную связь пользователей», — добавил он.

Отмечается, что GigaChat определяет бумаги, которые сильнее всего повлияли на результат портфеля. Сервис связывает рост или снижение активов с новостями и рыночными событиями. Такой подход позволяет инвестору не собирать и не сопоставлять информацию самостоятельно из разных источников.

Для подготовки разбора помощник использует десятки проверенных новостных источников и аналитику SberCIB. Из общего информационного потока он выделяет события, связанные с активами конкретного клиента. В результате инвестор получает объяснение с учетом состава собственного портфеля.

Короткая сводка появится непосредственно на экране «Портфель». Одним нажатием пользователь может перейти к подробному разбору в диалоге с ассистентом, узнать причины движения бумаг и изучить источники. Контекст при переходе сохраняется.

Новая функция дополнила аналитические возможности «СберИнвестиций». Ранее в приложении появились четыре разреза анализа портфеля: «Активы», «Движения», «Отрасли» и «Счета».

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