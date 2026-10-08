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Общество

Два человека ранены при стрельбе в Баварии

Bild: два человека пострадали в результате стрельбы в баварской общине Бернгау
IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Два человека пострадали в результате стрельбы в баварской общине Бернгау в Германии. Правоохранители просят жителей оставаться дома, пишет газета Bild.

Первые сообщения о звуках выстрелов поступили на пульт полиции около 14:00 по местному времени (15:00 мск). После этого стражи правоохранители оцепили район. Задействован вертолет, сказано в материале.

Других подробностей о чрезвычайном происшествии на момент публикации нет.

За последние два дня в Польше произошло два нападения в школах. 7 октября польском городе Остроленка 19-летний учащийся напал с ножом на людей в здании профессионального училища, ранив девять человек. Его задержали через несколько минут после нападения.

8 октября в начальной школе в Лещидул-Новинах 15-летний бывший ученик ранил трех человек. Одного из пострадавших спасти не удалось. Также полиция задержала 17-летнего подростка, который рассказывал друзьям о планах «совершить что-то плохое в школе». При обыске у него изъяли два ножа.

После этого премьер-министр республики Дональд Туск провел срочное совещание.

Ранее в Париже ученик бизнес-школы напал на других студентов с ножом и ранил одного.

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