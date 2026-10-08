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Общество

Мужчина расправился с женой, заставив маленьких детей ему помогать

В США домашний тиран годами издевался над детьми и убил мать на их глазах
Callaway County Sheriff's Office

Американец расправился с женой, втянув в преступление своих детей, сообщает Fox News.

В штате Миссури арестовали 44-летнего Джонатана Г. Хьюстона, бывшего сотрудника службы пробации и исправительного центра. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве первой степени и похищении человека первой степени после того, как одна из его дочерей тайно позвонила в службу 911.

Девочка сообщила диспетчеру, что отец удерживает ее и шестерых братьев и сестер в отеле Baymont Inn & Suites в Кингдом-Сити и годами подвергал их физическому насилию. В воскресенье, 4 октября, полиция обнаружила детей в указанном месте.

Один из подростков рассказал следователям, что 10 месяцев назад отец задушил их мать, 37-летнюю Аунику К. Хьюстон. Во время нападения он держал женщину за горло, заставляя одного ребенка лить горячую воду ей на ноги, а другого — зажимать рот, чтобы заглушить крики. Трое младших детей в этот момент были заперты в ванной.

Хьюстон признался в убийстве и заявил, что планировал его заранее. Тело жены он положил в пакет и выбросил в мусорный контейнер у отеля. Женщина так и не была объявлена в розыск.

Теперь мужчине грозит пожизненное заключение, он содержится без права на залог. Дети переданы под охрану. Расследование продолжается.

Ранее в Красноярском крае мужчина вместе с любовницей убил жену и бросил тело на улице.

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