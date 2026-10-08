Премьер Польши раскрыл подробности нападения школьника на уборщицу

Подросток, который с ножом напал на уборщицу в начальной школе в польском населенном пункте Лещидул-Новины, записывал происходящее на камеру. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск перед экстренным совещанием с главами профильных ведомств.

«К сожалению, в первый раз мы имеем дело с несовершеннолетним, <...> который также имел на себе шлем с камерой, и его намерением было снять нападение на нее», — сказал глава кабмина.

Туск добавил, что патрули у школ нужно усилить. По его словам, напавший был «жертвой психологического насилия». Президенту Польши Каролю Навроцкому следует перестать блокировать законопроект о борьбе с разжигающим ненависть контентом, подчеркнул премьер.

Совещание было созвано в связи с двумя нападениями в школах. 7 октября в польском городе Остроленка 19-летний учащийся напал с ножом на людей в здании профессионального училища, ранив девять человек. Его задержали через несколько минут после нападения.

8 октября в начальной школе в Лещидул-Новинах 15-летний бывший ученик ранил трех человек. Также полиция задержала 17-летнего подростка, который рассказывал друзьям о планах «совершить что-то плохое в школе». При обыске у него изъяли два ножа.

Ранее в Париже ученик бизнес-школы напал на других студентов с ножом и ранил одного.