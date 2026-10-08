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Общество

Суд в Индии принял решение о застрявших в море россиянах

Суд в Индии постановил репатриировать 20 россиян с арестованного танкера Unity
Владимир Астапкович/РИА Новости

Высокий суд штата Орисса в Индии постановил в кратчайшие сроки организовать репатриацию членов экипажа арестованного танкера Unity, в составе которого находятся 20 граждан России. Об этом сообщает информационный портал Splash24/7, специализирующийся на новостях о международном судоходстве.

По данным журналистов, суд признал моряков оставленными без помощи судовладельца в соответствии с законом Индии о торговом мореплавании и распорядился принять меры в кратчайшие сроки, предпочтительно в течение трех недель.

25 сентября в генеральном консульстве России в Калькутте заявили, что арестованный в Индии танкер Unity с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Капитан рассказал, что судно дрейфует в сторону берега, но ситуация стабилизируется.

Российские моряки уже несколько месяцев не могут покинуть танкер Unity, который Индия арестовала в мае из-за коммерческого спора. На судне не хватает запчастей, экипаж периодически остается без электричества, а в июле моряки сообщали об острой нехватке еды. В Нью-Дели заверили, что знают о проблеме. Что мешает морякам вернуться домой и как реагируют на происшествие в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пираты освободили судно Lutuf с оружием для турецкой базы в Сомали.

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