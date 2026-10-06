СК прекратил дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Мониавы

Следственный комитет РФ прекратил дело основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы в связи с отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат общественницы Михаил Бирюков в беседе с РИА Новости.

«Со слов следователя, который позвонил мне, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Самого постановления мы еще не видели», — сказал журналистам правозащитник.

Он также отметил, что информации об отмене меры пресечения пока нет, так как «на руках нет документов».

3 сентября Симоновский суд Москвы избрал меру пресечения основательнице «Дома с маяком». Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии. Женщине запретили пользоваться интернетом и общаться со свидетелями. Адвокат Мониавы назвал решение суда «неожиданным».

Вскоре после этого Мониава сообщила, что оставит пост директора благотворительного фонда и выйдет из его правления. Женщина тогда также отметила, что, несмотря на многочисленные советы, не намерена уезжать из России.

Ранее врачи «Дома с маяком» рассказали «Газете.Ru» о работе с неизлечимо больными детьми.