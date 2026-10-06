В Москве иностранца затолкали в такси и похитили

В Москве драка закончилась похищением человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев. По данным канала, около одного из домов подрались шесть человек. После нанесения ударов, компания схватила одного из участников, иностранца, и затолкала в багажник такси. После этого автомобиль уехал.

На ситуацию обратили внимание местные жители, они обратились в полицию. В результате сотрудники МВД задержали одного из подозреваемых. Он показал место, где остановилась машина.

В результате автомобиль нашли, внутри компания все еще прятала 27-летнего пострадавшего. Иностранец получил травмы, его направили в больницу.

Как рассказал один из участников конфликта, причиной стало отношение пострадавшего к девушке. Он якобы совершил «в отношении нее насилие», после чего ее семья решила отомстить.

Подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полицейские вместе с друзьями пленили девушку и изнасиловали.