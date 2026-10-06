В Ульяновске спустя более 10 лет поймали банду, едва не расправившуюся с двумя людьми

Жителей Ульяновска задержали за попытку расправы, совершенную в 2014-м году

В Ульяновске подозреваемых в попытке расправы поймали спустя более десяти лет после совершения преступления. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в начале 2014-го года. Мужчина вместе с подельниками, взяв с собой огнестрельное оружие и биты, отправился на перекресток проспектов Созидателей и Филатова в Ульяновске. Там они разбили несколько машин.

Помимо этого, они напали на нескольких человек. В этот момент на подозреваемых были маски, которые не позволяли пострадавшим рассмотреть лица.

После произошедшего налетчики скрылись, а их оппонентам понадобилась помощь медиков. В больницу с огнестрельными ранениями попали два человека.

Долгие годы дело не могли раскрыть, но недавно специалисты отдела по делам прошлых лет смогли сделать это. Правоохранители задержали трех человек.

«В ходе обысков было изъято два ножа, а также символика запрещенного экстремистского движения», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Волгограде преступника нашли благодаря шапке спустя 29 лет после расправы.