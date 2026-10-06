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Общество

Адвокат рассказал, какое наказание грозит за нанесение тату животному

Адвокат Конышев: татуировка питомцу может привести к штрафу или тюремному сроку
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Нанесение татуировок домашним питомцам приравнивается к акту жестокого обращения, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа до 80 тысяч рублей или тюремного заключения на срок до пяти лет. Об этом в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщил адвокат Андрей Конышев.

Юрист напомнил, что законодательство в отношении защиты животных (ст. 245 УК РФ) было серьезно ужесточено. Раньше меры наказания были номинальными, однако из-за распространения случаев публичных издевательств над животными, которые транслировались в интернете, закон стал подразумевать реальные сроки лишения свободы.

Конышев подчеркнул, что если у правонарушителя не выявят отклонений, но подтвердят наличие садистских наклонностей, суд может назначить реальное наказание. Итоговый вердикт зависит от заключения ветеринарной экспертизы, тяжести травм, полученных питомцем в процессе «процедуры», а также личности обвиняемого.

Эксперт добавил, что сам процесс нанесения рисунка на кожу животного неизбежно сопряжен с насилием: чтобы зафиксировать кота для долгой и болезненной работы, его либо ограничивают в движении, либо применяют физическую силу, что само по себе является доказательством состава преступления.

Ранее юрист рассказала, как в России могут наказать за граффити.

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