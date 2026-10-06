Родителям объяснили, как правильно лечить ребенка от кашля

Родителям важно следовать определенным правилам, чтобы помочь ребенку быстрее избавиться от кашля. Необходимо исключить из рациона сладкое и цитрусы, придерживаться режима сна, а также поддерживать влажность воздуха. Об этом kp.ru рассказал пульмонолог и аллерголог-иммунолог, ведущий научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области, доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Сеченовского университета Павел Бережанский.

Специалист объяснил, что в отопительный сезон сухой воздух в квартире может способствовать пересыханию слизистых и затяжному кашлю у ребенка. Рекомендуется поддерживать влажность на уровне 50–55%, регулярно проветривать помещение и следить за достаточным питьевым режимом.

При этом увлажнитель воздуха следует размещать на возвышении. Тяжелый пар быстро опускается вниз, поэтому при установке прибора на полу влажнее будет преимущественно рядом с ним, а не во всей комнате.

Врач также отметил необходимость исключить из рациона ребенка цитрусовые, виноград и сладкое во время болезни. Избыток сахара может создавать условия для размножения бактериальной инфекции, а цитрусовые экстракты могут раздражать воспаленную слизистую горла. При этом большие дозы витамина C в начале ОРВИ не сокращают продолжительность заболевания.

Помимо этого, ребенка рекомендуется часто поить небольшими глотками. Жидкость помогает смывать вирусы и бактерии со слизистой в желудок, где их уничтожает желудочный сок.

Для физического очищения легких эксперт посоветовал родителям использовать постуральный дренаж. Ребенка нужно уложить животом на колени так, чтобы голова была немного ниже тела, после чего мягко постукивать ладонью по спине, двигаясь от поясницы к шее. Еще один способ — дыхательная игра. Малышу можно предложить сдувать бумажную машинку на столе или задувать свечи. После третьего-четвертого глубокого вдоха бронхи, как утверждается, рефлекторно очищаются от слизистых пробок.

Помимо этого, важно соблюдать режим сна. Во время сна снижается уровень стрессового гормона кортизола, вырабатывается соматотропный гормон, а иммунная система начинает работать активнее.

Ранее пульмонолог назвал неочевидную опасность частых покашливаний.