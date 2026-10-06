Шестидесятилетняя китаянка родила дочь через два года после рождения сына

Шестидесятилетняя жительница китайской провинции Хэнань родила дочь, став матерью во второй раз за два года. Об этом сообщает Sohu.

Девочка весом 2,8 кг появилась на свет в центральной больнице города Чжумадянь с помощью кесарева сечения. Ее мать, которую СМИ называют госпожой Чжан, заявила, что чувствует себя счастливой.

«У меня есть и сын, и дочь. Моя жизнь так полна. Двое детей будут друг другу компанией и не будут чувствовать себя одинокими», — сказала она.

Старший брат новорожденной девочки Чжан появился на свет два года назад, когда его матери было 58 лет. Решение родить еще одного ребенка женщина приняла после того, как в 2022 году потеряла единственного сына.

Двухлетний сын, которого в семье ласково зовут Гого, радостно встретил сестру в больнице и спел ей детскую песенку.

Чжан призналась, что не обращает внимания на критику по поводу позднего материнства.

«В моих глазах мне 28 лет. Я верю, что смогу прожить долго», — заявила она.

Уверенность в своем здоровье женщина объясняет семейной историей долгожительства: ее отец дожил до 100 лет, а 94-летняя мать до сих пор хорошо видит и слышит и самостоятельно поднимается по лестнице.

«Я уверена, что к моменту моего ухода дети уже вырастут и создадут свои семьи», — добавила китаянка.

Принимавшая роды акушерка отметила, что беременность в таком возрасте в Китае встречается крайне редко. Врачи также сообщили, что Чжан перенесла вторую беременность спокойнее, чем первую, продолжая самостоятельно готовить и заниматься домашними делами.

СМИ не уточняют, использовались ли при обеих беременностях вспомогательные репродуктивные технологии.

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