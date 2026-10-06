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Общество

Шестидесятилетняя китаянка родила дочь через два года после рождения сына

Sohu: жительница Китая родила дочь в 60-летнем возрасте

Шестидесятилетняя жительница китайской провинции Хэнань родила дочь, став матерью во второй раз за два года. Об этом сообщает Sohu.

Девочка весом 2,8 кг появилась на свет в центральной больнице города Чжумадянь с помощью кесарева сечения. Ее мать, которую СМИ называют госпожой Чжан, заявила, что чувствует себя счастливой.

«У меня есть и сын, и дочь. Моя жизнь так полна. Двое детей будут друг другу компанией и не будут чувствовать себя одинокими», — сказала она.

Старший брат новорожденной девочки Чжан появился на свет два года назад, когда его матери было 58 лет. Решение родить еще одного ребенка женщина приняла после того, как в 2022 году потеряла единственного сына.

Двухлетний сын, которого в семье ласково зовут Гого, радостно встретил сестру в больнице и спел ей детскую песенку.

Чжан призналась, что не обращает внимания на критику по поводу позднего материнства.

«В моих глазах мне 28 лет. Я верю, что смогу прожить долго», — заявила она.

Уверенность в своем здоровье женщина объясняет семейной историей долгожительства: ее отец дожил до 100 лет, а 94-летняя мать до сих пор хорошо видит и слышит и самостоятельно поднимается по лестнице.

«Я уверена, что к моменту моего ухода дети уже вырастут и создадут свои семьи», — добавила китаянка.

Принимавшая роды акушерка отметила, что беременность в таком возрасте в Китае встречается крайне редко. Врачи также сообщили, что Чжан перенесла вторую беременность спокойнее, чем первую, продолжая самостоятельно готовить и заниматься домашними делами.

СМИ не уточняют, использовались ли при обеих беременностях вспомогательные репродуктивные технологии.

Ранее в Китае 65-летняя женщина пять лет притворялась 29-летним врачом.

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