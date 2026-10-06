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Общество

В Ростове-на-Дону мужчина помешал коллеге уснуть и зарезал его

В Ростове осудили мужчину за расправу над коллегой из-за голосовых сообщений
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Житель Ростова-на-Дону получил срок за расправу над приятелем в рождественскую ночь, пишет kp.ru со ссылкой на решение суда.

Владимир и Александр были разнорабочими и трудились на местных базах отдыха. Когда приятель остался без крыши над головой, Владимир приютил его и помог устроиться на работу. Коллеги считали их спокойными и безобидными людьми.

Ссора между мужчинами вспыхнула после праздничного застолья. Вечером хозяин домика, измученный за день, отправился спать. Александр же взял телефон и начал записывать громкие голосовые сообщения.

Владимир не мог заснуть и потребовал тишины, а затем, по словам подсудимого, якобы схватил тяжелый кабель и пошел в атаку. В страхе за свою жизнь Александр вооружился двумя ножами и выбежал на улицу, но приятель догнал его.

Завязалась драка, в ходе которой Александр нанес оппоненту несколько ударов. От полученных ранений Владимир скончался на месте, а его убийца спрятал тело под куском линолеума и лег спать.

Утром он признался в содеянном знакомому, а тот позвонил в полицию. Оперативники нашли подозреваемого спящим и задержали его.

«Я просто махнул рукой, никого убивать не хотел», — оправдывался Александр на допросе.

Тем не менее суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Ранее в Подмосковье пьяный мужчина утопил гостью в ванной.

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