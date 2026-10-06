В Ростове-на-Дону мужчина помешал коллеге уснуть и зарезал его

Житель Ростова-на-Дону получил срок за расправу над приятелем в рождественскую ночь, пишет kp.ru со ссылкой на решение суда.
Владимир и Александр были разнорабочими и трудились на местных базах отдыха. Когда приятель остался без крыши над головой, Владимир приютил его и помог устроиться на работу. Коллеги считали их спокойными и безобидными людьми.
Ссора между мужчинами вспыхнула после праздничного застолья. Вечером хозяин домика, измученный за день, отправился спать. Александр же взял телефон и начал записывать громкие голосовые сообщения.
Владимир не мог заснуть и потребовал тишины, а затем, по словам подсудимого, якобы схватил тяжелый кабель и пошел в атаку. В страхе за свою жизнь Александр вооружился двумя ножами и выбежал на улицу, но приятель догнал его.
Завязалась драка, в ходе которой Александр нанес оппоненту несколько ударов. От полученных ранений Владимир скончался на месте, а его убийца спрятал тело под куском линолеума и лег спать.
Утром он признался в содеянном знакомому, а тот позвонил в полицию. Оперативники нашли подозреваемого спящим и задержали его.
«Я просто махнул рукой, никого убивать не хотел», — оправдывался Александр на допросе.
Тем не менее суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 8,5 лет.
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