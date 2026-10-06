Россиянам объяснили, что ни в коем случае нельзя делать при инфаркте

Некоторые действия или их отсутствие при боли в груди могут стоить жизни. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-кардиолог Ольга Дворина.

«Самая большая проблема — не вовремя обращаются люди. Человеку нельзя предпринимать ничего самому, потому что это может закончиться трагедией. Следует быстро обратиться в скорую помощь и дождаться ее», — сказала специалист.

Особую настороженность, по ее словам, должны вызывать резкая слабость и холодный пот. Это всегда говорит о сосудистой катастрофе, при которой полагаться на «авось» нельзя.

Недавно ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что хронический стресс может вызывать структурные изменения сердца, которые повышают риск инфаркта и инсульта. Постоянное воздействие стрессовых факторов поддерживает в организме хроническое воспаление, способное постепенно изменять сердечную мышцу.

Ранее россиян предупредили об опасности отказа от ежедневных прогулок.