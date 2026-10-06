В Госдуме возмутились массовым внедрением «нейроболванов» для общения с клиентами

Массовое внедрение государственными и коммерческими структурами электронных голосовых помощников для коммуникации с клиентами не решает, а создает проблемы для граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщил заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В последнее время поступает все больше жалоб на то, что сегодня человек, позвонивший в банк или на почту, вместо того, чтобы быстро получить нужные сведения или ответ на интересующий вопрос, вынужден общаться с электронным помощником. Толку от этих «нейроболванов» как от козла молока. Приходится звонящему тратить нервы и время, пока наконец его не соединят с «живым» сотрудником», — сказал он.

По словам депутата, первоочередно на звонок должен отвечать живой оператор — это нужно закрепить законодательно.

«Очевидно, руководители, внедряющие подобные модные штучки, страшно довольны собой и своей прогрессивностью. При этом они остаются замшелыми чинушами, равнодушными к трудностям, которые они создают для людей. Убежден, на эту ситуацию надо срочно обратить внимание исполнительной власти, поменять нормативные требования. На звонок в любую организацию должен для начала отвечать оператор, а дальше уже на выбор звонящего — тот, кто хочет поговорить с «машиной», пусть набирает добавочный номер и получает удовольствие», — подчеркнул он.

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