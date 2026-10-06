Орнитолог рассказала, как долго в Москве продлится мурмурация

Жители Москвы до середины октября могут увидеть редкое природное явление — мурмурацию, когда птицы объединяются в масштабные стаи и совершают синхронные полеты в небе. О деталях этого процесса «Москве 24» сообщила орнитолог Елена Чернова из Союза охраны птиц России.

По словам специалиста, наиболее впечатляющие «танцы» в небе сейчас демонстрируют скворцы. Осенью они собираются в группы перед миграцией на юг, тогда как в остальное время года их поведение сосредоточено на выращивании потомства.

Чернова объясняет, что такая тактика полета — прежде всего защитный механизм. В большой стае птицам проще сбивать с толку хищников: постоянное движение особей внутри группы делает невозможной атаку на конкретную цель. Визуально это выглядит как динамичные, постоянно меняющиеся фигуры, парящие в воздухе.

Сезон наблюдения за скворцами ограничен: пернатые уже постепенно отправляются в теплые края, поэтому завершение этого периода ожидается к середине второго осеннего месяца.

«При этом мурмурация чаще всего происходит на закате, когда птицы собираются вместе поплотнее, поскольку любят ночевать большой компанией – так теплее и безопаснее. Второй вариант – рано утром на рассвете: стая просыпается голодной и поднимается в воздух с места ночевки, чтобы лететь на кормежку», – отметила Чернова.

Орнитолог также добавила, что подобное коллективное поведение характерно не только для скворцов. Похожим образом передвигаются многие мелкие птицы в послегнездовой период, например, свиристели, воробьи, синицы и трясогузки, которые также предпочитают держаться вместе для совместного пропитания.

Ранее сообщалось, что из Москвы начали улетать кукушки.