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Общество

Агрессивный медведь вышел к парку аттракционов в Туве

В Туве закрыли парк аттракционов из-за медведя
Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

В Туве ликвидировали медведя, который вышел к парку аттракционов. Об этом сообщает МВД республики.

По данным kp.ru, бурый медведь появился в зоне отдыха горожан. Сотрудники полиции и охотничьи инспекторы обнаружили животное возле аттракционов с помощью квадрокоптера, парк закрыли для посещения.

Хищник попытался напасть на полицейских, его пришлось ликвидировать.

До этого на Красной Поляне огромный медведь появился на территории ресторана и напугал посетителей. Инцидент произошел у ресторана «Гури», посетители заметили большого медведя на дороге. Хищник внимательно рассмотрел, снимавших его на видео мужчин, а затем уселся на дороге и не спешил уходит ь в лес.

Ранее медведь подошел к туристам на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

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