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Общество

В лесах Подмосковья участились случаи обнаружения следов медведей

Минэкологии: жители Подмосковья сообщили о следах медведей возле поселков
Tom Havranek/Shutterstock/FOTODOM

Около 20 обращений поступило в Минэкологии Московской области с начала 2026 года по поводу обнаружения следов присутствия медведей в лесах вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным министерства, в большинстве случаев жители сообщают не о непосредственных встречах с животными, а об обнаруженных следах, отметинах на деревьях и других признаках их жизнедеятельности. В отдельных случаях рядом с автомобильными дорогами фиксировали молодых медведей.

В Минэкологии при этом отметили, что не все подобные сообщения подтверждают присутствие медведей. По словам специалистов ведомства, жители нередко принимают за медвежьи следы отпечатки крупных собак или следы деятельности других животных, в том числе лосей.

С начала августа в девяти российских регионах медведи нападали на людей. Такие случаи были в республиках Алтай и Бурятия, Красноярском и Камчатском краях, Кемеровской, Амурской, Иркутской, Томской и Новгородской областях. Всего в этом году зафиксировано порядка 20 подобных нападений.

До этого в Приморском крае местный житель смог спастись от медведя благодаря тому, что раскрыл ему пасть. Как рассказал мужчина по имени Артем, он отправился в лес вместе с другом. Когда агрессивный хищник показался, россиянин бросил в него мешок и побежал прятаться.

Ранее сообщалось, что медведь напал на двух мужчин в Бурятии.

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