Гастроэнтеролог ответила, можно ли есть перезревшие фрукты и овощи

Врач Студеникина: перезревшие плоды можно есть только при отсутствии плесени и гнили

Перезревшие овощи допустимо употреблять в пищу, если отсутствуют признаки порчи: гниль, плесень, неприятный запах. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог и специалист по пищевому поведению клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Марина Студеникина.

«Обычно у таких овощей меняются вкус и текстура: мякоть становится жесткой и водянистой или волокнистой, кожура твердеет, формируются крупные семена. Такие овощи не обязательно выбрасывать: после очистки от кожуры и семян их можно использовать для консервации, смузи, супов-пюре, рагу или оладий», — объяснила она.

Однако если овощ стал чрезмерно мягким, из него сочится сок, поверхность стала склизкой, цвет изменился на подозрительно темный, либо появилась плесень, то его необходимо выбросить. Подобные изменения свидетельствуют о размножении бактерий, способных вызвать отравление или пищевое расстройство.

«С перезревшими фруктами ситуация аналогична: их можно есть только при отсутствии следов плесени, гнили или резкого запаха брожения. Мягкие, сладкие, слегка потемневшие плоды, например, бананы с крапинками, мягкие персики, хурма, безопасны, если их мякоть сохранила привычную структуру и вкус. Излишне мягкие фрукты можно использовать для компота, выпечки или смузи, предварительно подвергнув термической обработке. Если же на фрукте появились признаки подгнивания или плесени, употреблять его нельзя. Важно понимать, что токсичные продукты жизнедеятельности грибков распространяются по всему плоду, а не локализуются только на поврежденном участке, поэтому удаление «плохого бочка» не делает продукт безопасным», — рассказала эксперт.

Опасны и фрукты, в которых началось активное брожение, так как в процессе расщепления сахара и фруктозы выделяются алкоголь и уксус, способные спровоцировать раздражение желудка, метеоризм и расстройство кишечника.

Отдельно стоит учитывать, что перезрелые фрукты накапливают значительное количество природных сахаров, в том числе фруктозы, что приводит к существенному повышению глюкозы после употребления. По этой причине предпочтительнее выбирать слегка недозрелые фрукты, поскольку в них меньше сахара и больше клетчатки.

«Например, зеленые яблоки считаются более полезными по сравнению с красными за счет высокого содержания пектина — природного сорбента, который имеет желчегонный эффект, связывает токсины и поддерживает полезную микробиоту. Например, для приготовления пастилы используют в основном зеленые яблоки с максимальной концентрацией клетчатки», — резюмировала она.

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