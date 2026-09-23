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Общество

Обвиняемого в хищении топлива генерала МВД выпустили из СИЗО

Суд отпустил под домашний арест экс-замглавы ГУ МВД Подмосковья Малькова
Shutterstock

Мосгорсуд изменил меру пресечения бывшему замглавы ГУМВД по Московской области генерал-майору Сергею Малькову по делу о хищении топлива. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что судья отклонила жалобу на арест обвиняемого и отпустила его из СИЗО.

«Избрать в отношении Малькова меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья.

7 сентября троих высокопоставленных сотрудников МВД задержали по делу о хищении топлива. Мещанский суд Москвы в этот же день арестовал Малькова на два месяца. Кроме того, под арест до 5 ноября отправлены полковник внутренней службы Алексей Суяров и начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Московской области Анна Левина. Также в деле была замешана организованная группа в лице троих топ-менеджеров ПАО «Евротранс» и председателя совета директоров компании Игоря Мартынова, а также бывших сотрудников полиции. Все фигуранты задержаны.

По версии следствия, «Евротранс» заключал государственные контракты на поставку бензина для нужд ГУ МВД по Московской области. Компания получала бюджетные средства, однако топливо для полицейских машин уходило на черный рынок или перепродавалось третьим лицам. При этом отчетность подделывалась, а полиция получала лишь малую часть оплаченного топлива.

Полиция возбудила уголовное дело о растрате. Расследование поручено Следственному департаменту МВД России.

Ранее в отношении генерала Малькова возбудили два новых уголовных дела.

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