Медведь зашел на участок жителя уральского города

На Урале медведь забрел в город и зашел на участок местного жителя. Об этом сообщил E1.RU.

Инцидент произошел 23 сентября в городе Краснотурьинске Свердловской области — медведь вышел на территорию садоводческого некоммерческого товарищества №18. В какой-то момент он забрел на участок одного из местных жителей. Об этом сообщили в единую диспетчерскую службу.

Отмечается, что до случившегося хищника также видели в районе профилактория на улице Металлургов. А еще раньше в экстренные службы сообщали, что в поселке Рудничный зверя два дня подряд видели на Молодежной улице.

«Охотники и полиция выезжали на места, но медведя там не нашли», — указано в публикации.

До этого в Красноярском крае медведь набросился на собаку, чуть не расправился с ней и попал на видео. На кадрах с места происшествия видно, как пес сначала пытается спрятаться от зверя в будке, а затем пытается прогнать его. В какой-то момент хищник схватил его и стал держать, прижимая к земле.

Ранее в Карелии девушка спугнула медведя криком.