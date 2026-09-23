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Общество

Зубы женщины стали серыми из-за любви к чаю

Британка рассказала, что ее зубы покрылись серыми пятнами из-за черного чая
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Живущая в Сингапуре британка Элли Чил рассказала, что ее любовь к местному чаю Teh C Siew Dai привела к неожиданной проблеме — на зубах начали появляться серые пятна, пишет The Independent.

Женщина работает нутрициологом и признается, что пьет этот напиток каждый день. Teh C Siew Dai готовят из крепкого черного чая, сгущенного молока и небольшого количества сахара.

По словам Чил, стоматолог несколько раз замечал изменение цвета ее зубов. Когда женщина рассказала о своей привычке, вероятную причину удалось установить: содержащиеся в черном чае танины могут окрашивать эмаль.

«Конечно, решение — перестать его пить, но я слишком сильно его люблю», — прокомментировала британка.

Отказываться от любимого напитка она пока не собирается. Вместо этого Чил решила попробовать пить чай через трубочку, а стоматолог посоветовал ей после каждой чашки ополаскивать рот водой.

Ранее стоматолог объяснила, когда нужно чистить зубы — до или после завтрака.

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