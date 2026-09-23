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Общество

В Якутии приостановила работу Нерюнгринская ГРЭС

РИА Новости: Нерюнгринская ГРЭС в Якутии не работает после пожара
Andrew Berezovsky/Shutterstock/FOTODOM

В Якутии Нерюнгринская ГРЭС не работает после пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Нерюнгринского района.

«Для органов власти первоочередная задача — наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор. Особое внимание уделяется теплоснабжению жилых домов и социальных учреждений», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в настоящее время на станции ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ожидается, что водогрейную котельную запустят к концу текущих суток. Вместе с этим ускоряется капитальный плановый ремонт одного из энергоблоков.

23 сентября глава Нерюнгринского района Максим Терещенко сообщил, что режим повышенной готовности введен на территории Нерюнгринского района Якутии после возгорания оборудования на Нерюнгринской государственной районной электростанции.

Вызов пожарным поступил в 07:22 (01:22 мск). Возгорание произошло на энергоблоке №1 и в машинном зале ГРЭС. Из-за случившегося подачу электричества потребителям от подстанции «Городская» в городе Нерюнгри ограничивали.

В МЧС уточнили, что трансформаторная подстанция и кабель-канал загорелись на площади в 40 кв. м. К тушению возгорания привлекли 50 человек и 16 единиц техники. При пожаре 33-летний работник отравился угарным газом.

Ранее жителям Якутска рекомендовали не выходить на улицу.

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