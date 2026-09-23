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Общество

ЦБ предупредил, что мошенники стали чаще обманывать детей

ЦБ России: мошенники вовлекают детей в схемы, маскируясь под кумиров
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники все чаще стали использовать детей для получения доступа к семейным финансам. Как рассказали РИА Новости в Банке России, аферисты активно выдают себя за популярных блогеров и кумиров несовершеннолетних, чтобы втянуть их в преступные схемы.

«Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров», — добавили в Центробанке.

Сценарии обмана строятся на двух противоположных психологических приемах. По одной из них мошенники пытаются заинтересовать ребенка внезапной выгодой. К примеру, обещанием бесплатного игрового инвентаря, промокодов или участия в розыгрыше. По другой — начинают оказывать прямое давление, запугивают, высказывая угрозы в адрес близких.

В результате таких манипуляций злоумышленники могут получить не только доступ к банковскому счету самого ребенка, но и заставить его предоставить личные и финансовые данные родителей, включая фотографии банковских карт, коды из СМС-уведомлений и пароли от онлайн-банкинга.

До этого первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин сообщил, что за год количество мошеннических преступлений среди подростков выросло на 39%.

Ранее родители узнали, как защитить детскую банковскую карту.

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