«Все болезни от нервов»: дерматолог предупредила, как стресс влияет на кожу

Связь между психоэмоциональным состоянием и здоровьем кожи — это не миф, а научный факт. Хронический или острый стресс нередко становится спусковым крючком, который запускает или обостряет дерматологические заболевания, рассказала «Газете.Ru» Мария Колдашова, врач-дерматолог, косметолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic.

По словам эксперта, наиболее распространенным заболеванием, при котором стресс играет одну из ключевых ролей, является розацеа. Симпатическая нервная система, активируемая при эмоциональных перегрузках, вызывает расширение сосудов лица сначала в виде приливов и временных покраснений, а со временем — стойких высыпаний. Для стабилизации состояния пациентам часто требуется помощь не только дерматолога, но и психотерапевта.

Еще одно хроническое заболевание, тесно связанное с психоэмоциональным состоянием, — псориаз. Пациенты единодушно отмечают: стрессовые ситуации провоцируют появление свежих очагов, что объясняется всплеском уровня кортизола и провоспалительных цитокинов. Для контроля псориаза важно не только медикаментозное лечение, но и поддержание психологического равновесия.

Давно известна и связь стресса с атопическим дерматитом. В минуты тревоги организм выбрасывает в кровь соединения, которые провоцируют выброс гистамина в коже. Так формируется замкнутый круг: триггером обострения становится стресс, но само заболевание тоже провоцирует стрессовую реакцию.

Акне (угревая болезнь) тоже нередко возникает как следствие активации сальных желез при выбросе кортизола. Часто пациенты отмечают, что акне появляются на следующий день после травматичного события. Кроме того, люди «заедают» тревогу сладкой высокоуглеводной пищей, что тоже провоцирует обострение.

Дисгидротическая экзема — еще одно заболевание, которое обостряется на фоне хронического стресса. Она проявляется в виде болезненных пузырьков на боковых поверхностях пальцев, которые лопаются, зудят и причиняют дискомфорт. Чем больше пациент нервничает, тем сильнее он расчесывает кожу, усугубляя состояние.

«Стресс способен запускать и усугублять кожные заболевания, поэтому их лечение не должно ограничиваться лишь дерматологическими методами. Врачу необходимо учитывать психоэмоциональный фон пациента, помогать снижать уровень стресса, а при необходимости подключать психологов или психотерапевтов», — объяснила она.

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