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Общество

Следователи признали терактом массированную атаку БПЛА на Москву и область

СК России завел дело о теракте после атаки украинских БПЛА на Московский регион
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и область. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что специалисты уже работают на местах происшествий. Следователям и криминалистам предстоит зафиксировать последствия налета дронов, выяснить обстоятельства случившегося и установить личности причастных в атаке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Их (украинских солдат. — «Газета.Ru») действиям будет дана соответствующая правовая оценка», — подчеркнула Петренко.
 
Московский регион подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на 20 сентября. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, со вчерашнего дня на всех рубежах сбили более 1600 беспилотников. Непосредственно на подлете к Москве перехватили 450 воздушных целей. Один дрон врезался в здание в районе Орехового бульвара, на территории местного нефтеперерабатывающего завода выявили повреждение объекта.

Последствия зафиксировали и в Подмосковье. Там произошли несколько пожаров, были повреждены жилые дома. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что пострадали 20 человек, включая троих детей. Госпитализация потребовалась 15 раненым. Более того, два мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Московском регионе сняли ограничения на работу аэропортов.

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