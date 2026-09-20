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Общество

В детском саду нашли завернутого в мусорный пакет младенца, его мать родила на работе

В США сотрудница детсада родила ребенка на работе и выбросила его в мешке
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Работницу детского сада в американском штате предъявили обвинения после того, как она расправилась со своим младенцем. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, 20-летняя девушка пришла на работу, где в туалете родила девочку. Ребенок стал плакать, после чего работница нанесла несколько ударов новорожденной по лицу, чтобы та успокоилась. Помимо этого, молодая мать завернула младенца в мешок для мусора и выбросила.

Несмотря на роды, американка пыталась вернуться к работе, но у нее открылось кровотечение. Ее доставили в больницу, а о произошедшем узнали в полиции.

Отмечается, что по законам штата девушка могла оставить ребенка в медучреждении или пожарной части, если возраст младенца не превышает 90 дней. В таком случае мать не преследуется по закону.

До этого в США женщина родила ребенка под трассой и вместе с супругом жила там несколько дней после этого. Младенец рос среди использованных предметов для употребления наркотиков и спал на матрасе со следами рвоты. Пострадавшего из семьи изъяли.

Ранее сообщалось, что школьница родила после изнасилования отцом и выкинула младенца на трассу.

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