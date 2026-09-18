Врач раскрыла, что безопаснее для сердца и сосудов — ходьба или бег

Ходьба безопасна для сердца и сосудов, и при этом эффективна в качестве регулярной физической нагрузки, сообщила в беседе с «Радио 1» врач-терапевт Людмила Лапа.

«Главное преимущество ходьбы — умеренная нагрузка, которая держит в тонусе все мышцы, суставы и сосуды», — отметила специалист.

По ее словам, неважно, сколько шагов человек проходит за отрезок времени. Главное — регулярность и хорошее самочувствие.

Бег же, по мнению врача, является гораздо более рискованной нагрузкой. Она категорически не рекомендует его тем, у кого пульс поднимается до 150 ударов в минуту.

Врач-ортопед Андрей Литвиненко до этого говорил, что взрослому человеку в среднем следует ходить 10 тысяч шагов в день для поддержания здоровья. При этом важно не забывать поддерживать двигательную активность ежедневно.

Ранее ученые доказали, что ходьба в ногу помогает избавиться от хромоты.