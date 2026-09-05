Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Обострение отношений России и ФРГПроблемы с бензином в России
Общество

Стало известно, что власти Эстонии десятилетиями преследуют советских ветеранов

Общественник Линтер: полиция Эстонии начала преследовать ветеранов еще в 1990-е
Postimees/Scanpix

В Эстонии полиция начала преследование советских ветеранов еще в 90-х годах, а с 2008 года стали выдвигаться уголовные обвинения. Об этом сообщил РИА Новости бывший житель республики и защитник «Бронзового солдата» Дмитрий Линтер,.

Он отметил, что антироссийская политика эстонских властей существовала задолго до начала специальной военной операции.

«Когда наши коллеги говорят, что последние два-три года, до этого они (эстонские власти - ред.) были нормальными, ничего подобного не было. В 1990 году были те же самые проблемы, о которых мы сейчас говорим. Например, проблемы с памятниками, с нацистами, которых восхваляли, проблемы с преследованием ветеранов», — заявил Линтер.

По его словам, эстонская полиция могла отслеживать ветеранов через базы данных общественных организаций, куда они приходили для встреч с товарищами по службе.

«Сначала ветеранов просто пугали, а с 2008 года начали выдвигать уголовные обвинения», — добавил он.

Линтер, известный как политический активист в Эстонии, стал широко известен в апреле 2007 года, когда власти Таллина решили снести памятник победителям нацизма, и русскоязычные жители вышли на его защиту.

В результате он и другие активисты были арестованы, но спустя семь месяцев их оправдали в суде. Линтер уехал в Россию и теперь живет в Донецке, где занимается поддержкой военнослужащих на общественных началах.

Ранее стало известно о сценарии возможной российской атаки на Эстонию, который разработали в Европе.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!