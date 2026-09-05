Общественник Линтер: полиция Эстонии начала преследовать ветеранов еще в 1990-е

В Эстонии полиция начала преследование советских ветеранов еще в 90-х годах, а с 2008 года стали выдвигаться уголовные обвинения. Об этом сообщил РИА Новости бывший житель республики и защитник «Бронзового солдата» Дмитрий Линтер,.

Он отметил, что антироссийская политика эстонских властей существовала задолго до начала специальной военной операции.

«Когда наши коллеги говорят, что последние два-три года, до этого они (эстонские власти - ред.) были нормальными, ничего подобного не было. В 1990 году были те же самые проблемы, о которых мы сейчас говорим. Например, проблемы с памятниками, с нацистами, которых восхваляли, проблемы с преследованием ветеранов», — заявил Линтер.

По его словам, эстонская полиция могла отслеживать ветеранов через базы данных общественных организаций, куда они приходили для встреч с товарищами по службе.

«Сначала ветеранов просто пугали, а с 2008 года начали выдвигать уголовные обвинения», — добавил он.

Линтер, известный как политический активист в Эстонии, стал широко известен в апреле 2007 года, когда власти Таллина решили снести памятник победителям нацизма, и русскоязычные жители вышли на его защиту.

В результате он и другие активисты были арестованы, но спустя семь месяцев их оправдали в суде. Линтер уехал в Россию и теперь живет в Донецке, где занимается поддержкой военнослужащих на общественных началах.

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