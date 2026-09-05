Второй пик активности клещей начался в России

В России начался второй пик активности клещей, который может сохраниться до заморозков. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своей странице во «ВКонтакте».

В ведомстве рассказали, что теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для клещей, поэтому они могут сохранять активность до первых устойчивых заморозков.

Роспотребнадзор рекомендует в случае походов в лес или сбора грибов и ягод выбирать правильную одежду, носить светлую закрытую одежду, заправлять рубашку в брюки, а брюки в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, голову и шею нужно закрыть капюшоном или головным убором. По возможности стоить использовать высокие резиновые сапоги.

Кроме того, стоит обработать репеллентами открытые участки тела и одежду, также не стоит забывать осматривать себя каждые 15–20 минут и проверять спутников, особенно места с тонкой кожей: подмышки, пах, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями.

После возвращения домой нужно тщательно осмотреть тело и одежду, а в случае обнаружения клеща — обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща нужно поместить в герметичную емкость и сдать в лабораторию для исследования.

В августе сообщалось, что в Новосибирске девушка впала в кому после укуса клеща.

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