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Общество

Сомнолог рассказала, как отсутствие сна влияет на организм

Сомнолог Арсентьева: 17 часов без сна ухудшают реакцию до уровня 0,5 промилле
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Врач-кардиолог, сомнолог НМИЦ терапии и профилактической медицины, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Надежда Арсентьева рассказала ТАСС, что 17 часов без сна практически эквивалентны 0,5 промилле алкоголя.

По словам эксперта, даже одна ночь без сна может спровоцировать снижение настроения и эмоционального контроля, ухудшение способности к запоминанию, концентрации внимания и скорости реакции.

Арсентьева добавила, что данный фактор особенно важно учитывать при вождении автомобиля и выполнении работы, требующей быстрых решений.

Она уточнила, что при хроническом недосыпе все эти эффекты могут накапливаться, а сон менее семи часов в течение долгого времени может приводит к снижению когнитивных функций.

«Человек мог считать, что привык к режиму, хотя его работоспособность продолжала снижаться». — пояснила сомнолог.

4 сентября врач-невролог Анастасия Королева говорила, что главной причиной возникновения бессонницы, дневной сонливости и мигрени в осенний сезон становится сбой циркадных ритмов.

Ранее хирург рассказал, когда при мигрени нужно проверить сосуды мозга.

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