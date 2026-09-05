Суд оправдал главу IT-компании iSpring

Верховный суд Республики Марий Эл вынес оправдательный приговор основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Апелляционная инстанция отменила решение Йошкар-Олинского городского суда и вынесла новый приговор. В пресс-службе уточнили, что суд проверил материалы уголовного дела, а также выслушал участников процесса. Апелляционные жалобы осужденного и его защитников были удовлетворены.

«За ним признано право на реабилитацию. Арест на его имущество отменен», — говорится в сообщении.

В июне Йошкар-Олинский городской суд признал Ускова виновным и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком три года, а также оштрафовал на 500 тысяч рублей. Дело касалось покупки земельного участка в 2013 году, где позже появилась IT-деревня. Суд первой инстанции посчитал, что собственность была оформлена незаконно — без торгов и без оценки рыночной стоимости земли.

Ранее россиянин, попавший в колонию по ложному обвинению, получил 2,5 млн рублей.