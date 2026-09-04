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Общество

Юрист объяснила, как восстановить кредитный рейтинг после банкротства

Юрист Бокунович: кредиты после банкротства можно получать через 2–3 года
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Восстановить кредитный рейтинг после банкротства — вполне достижимая цель, но потребуется время, дисциплина и терпение. Запись о признании банкротом остается в БКИ на 10 лет, однако это не означает, что кредиты станут недоступны. О том, как вернуть доверие банков, «Газете.Ru» рассказала арбитражный управляющий, независимый юрист-консультант Вероника Бокунович.

По словам эксперта, сразу после завершения процедуры нужно запросить кредитную историю в БКИ и убедиться, что все долги отмечены как списанные. Если обнаружены неточности, банк обязан скорректировать данные в течение 10 дней.

Закон требует в течение 5 лет честно сообщать банкам о статусе банкрота при каждой попытке взять кредит. Бокунович советует подавать заявки не через интернет, а в отделении — автоматические скоринговые системы часто отсекают банкротов сразу.

«Не торопитесь — сразу после завершения процедуры выдержите паузу от полугода до года. Используйте это время, чтобы накопить финансовую подушку и устроиться на стабильную работу. Оптимальный старт — кредитная карта с небольшим лимитом или целевой займ. Главное условие — регулярно вносить платежи без единой просрочки», — советует Бокунович.

При дисциплинированном подходе через 2–3 года можно подавать заявки на небольшие потребительские кредиты, через 3–5 лет — на ипотеку. Кредиторы смотрят на официальный доход, стаж работы и отсутствие новых просрочек.

Эксперт предупредила: не пытайтесь «исправить» историю через сомнительных посредников — законных способов удалить негативную запись досрочно не существует, все такие предложения — мошенничество. Главное — терпеливо доказывать банкам свою платежеспособность.

Ранее россиянам объяснили, какие долги по ЖКУ можно списать через банкротство.

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