Российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Турции

Отдых в Турции закончился для нескольких российских семей отравлением. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Туристы остановились в Armas Green Fugla Beach в Аланье. Отель считается пятизвездочным. Постояльцы стали массово жаловаться на рвоту, диарею и слабость.

Как рассказала одна путешественница из РФ, соответствующие признаки отравления появились у ее мужа и младшей дочери. При этом семья не проводила время в бассейне и постоянно обрабатывала руки.

Количество пострадавших не уточняется. Известно, что к медикам туристы обращаются к медикам целыми семьями, их увозят на скорых.

«Отдыхающие считают, что администрация в курсе происходящего, но никаких мер пока не принимает», – сообщается в публикации.

По данным канала, несмотря на то, что отель пятизвездочный, но гости постоянно жалуются на некачественную уборку номера, насекомых, духоту и сомнительное качество еды.

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