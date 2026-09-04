В Калужской области 15-летний подросток стал фигурантом дела об экстремизме

Подросток из Калужской области стал фигурантом дела из-за опубликованной песни

В Калужской области 15-летний житель Кировского района стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в январе 2026 года подросток разместил на своей странице в социальной сети музыкальную композицию экстремистской направленности.

Согласно заключению лингвистической экспертизы, произведение направлено на формирование негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов.

Школьник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе).

По месту жительства задержанного провели обыск. Подростку предъявили обвинение, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее красноярская школьница подожгла ж/д-оборудование за деньги и была задержана за теракт.