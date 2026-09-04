Зоопсихолог предупредила о главных проблемах у питомцев осенью

В осенний период у собак и кошек нередко усиливается линька, меняется поведение, а также появляются сухость кожи и зуд. Причинами таких изменения становятся сокращение светового дня, снижение физической активности и отопление. Об этом газете «Известия» сообщила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.

«Первое, с чем сталкивается организм животного осенью, — это не холод, а свет, точнее его нехватка. Сокращение светового дня фиксируется рецепторами в сетчатке глаза и влияет на сезонные процессы в организме, в том числе на смену шерстного покрова», — объяснила специалист.

При этом у питомцев, проживающих в квартире со стабильной температурой и искусственным освещением, линька может оказаться более растянутой. По словам эксперта, облегчить период линьки, которая является нормальным сезонным процессом, поможет регулярное вычесывание животного. Частота этой процедуры должна зависеть от породы и типа шерсти питомца.

Зоопсихолог также напомнила о необходимости подобрать подходящую щетку и следить за тем, чтобы расчесывание не вызывало у кошки или собаки стресс. Если животному неприятен этот процесс, важно проводить его в виде частых, но коротких подходов.

По словам Капустиной, в начале отопительного сезона кожа питомца может стать более сухой, из-за чего животное начинает чаще вылизывать себя и чесаться. Батареи снижают влажность воздуха, что способствует усилению зуда и раздражения. Хозяевам рекомендуется поддерживать влажность на уровне примерно 40-60%.

При этом следует различать обычную сезонную линьку и признаки, указывающие на наличие проблем со здоровьем. О нормальном процессе говорит равномерное выпадение шерсти по всему телу кошки или собаки, чистая кожа питомца, а также отсутствие покраснений и повреждений. В то же время локальные проплешины, шелушение, неприятный запах, покраснения кож или слишком интенсивная линька указывают на нехватку питательных веществ, а также наличие гормональных нарушениях или дерматологических заболеваниях. В таких ситуациях нужно обращаться за помощью к ветеринарному врачу.

Зоопсихолог также напомнила, что сокращение прогулок из-за плохой погоды приводит к снижению физической активности у собак. На фоне таких изменений питомец становится более раздражительным и склонным к деструктивному поведению. При этом особенно сложно адаптироваться животным, которые провели летний сезон на даче. Резкое уменьшение пространства после возвращения в квартиру способно привести к стрессу, снижению аппетита, вялости, вокализации и попыткам сбежать за дверь.

Кроме того, кошки в осенний сезон сталкиваются с изменениями пищевого поведения, связанными с сезонными инстинктами. В итоге стабильный рацион может привести к набору лишнего веса.

Заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская до этого говорила, что запах привычных вещей поможет кошкам и собакам легче адаптироваться к жизни в квартире после возвращения с дачи. Эксперт посоветовала обустроить в квартире укромный уголок, в котором питомец сможет спрятаться и отдохнуть. Также рекомендуется включать белый шум, который успокаивает животных.

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