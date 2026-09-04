Мэр французской коммуны запретил тигровым комарам летать

Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара Оливье Жоли издал документ, который запрещает тигровым комарам пролетать над территорией населенного пункта. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что документ был подписан 1 сентября. В нем отмечается, что повторяющиеся полеты на небольшой высоте или по кругу, а также укусы способны вызывать раздражение и крайнее недовольство.

Любой комар, который не будет соблюдать требования документа, будет привлечен к ответственности, постановили власти коммуны.

По словам мэра, местные жители после возвращения из отпуска начали жаловаться на то, что не могут спокойно проводить время на улице из-за обилия насекомых.

В публикации отмечается, что в населенном пункте обустроили комариные ловушки и домики для летучих мышей, скворечники для синиц и опоры для ласточек, которые поедают комаров. На данные цели уже было выделено €45 тыс.

До этого кандидат биологических наук, заведующий лабораторией инвазивных организмов ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко рассказал, что массовое истребление комаров опасно, поскольку пострадает экосистема планеты.

Ранее врач назвала категории людей, для которых укусы комаров и мошек особенно опасны.