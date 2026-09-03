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Общество

Стало известно о тяжелом состоянии подростка, на которого на уроке напал девятиклассник

Пострадавшего при нападении сверстника юношу санавиацией доставили в Уфу
Shutterstock/FOTODOM

Подростка, на которого девятиклассник напал в Башкирии, направили в Уфу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

По данным ведомства, сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики фиксируют у него положительную динамику.

После операции его доставили в столицу региона бортом санавиации. Специалисты продолжают оказывать ему необходимую помощь.

Инцидент произошел в селе Кушнаренково накануне. Прямо во время урока один из учащихся схватился за нож и нанес ранения сверстнику. Причиной произошедшего, предположительно, стал конфликт.

После нападения на место вызвали медиков. Пока они ехали, как сообщают СМИ, помощь подростку оказывала учительница. В больнице несовершеннолетний перенес операцию
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По словам матери, у молодых людей были нормальные отношения, но некоторые источники рассказывают о зревшем некоторое время конфликте между ними.

Ранее краснодарец пристал к прохожему с вопросом о политических взглядах и избил за ответ.

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