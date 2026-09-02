Синоптик предсказал бабье лето в Москве

Синоптик Варакин: бабье лето в Москве наступит во второй половине сентября

Бабье лето в Москве может наступить во второй половине сентября. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Бабье лето, если и будет, то, по крайней мере, не раньше второй половины, а скорее всего, во второй половине сентября», — сказал синоптик.

По прогнозам, до 13-14 сентября будет держаться умеренная погода с дождями.

«Можно смело сказать, что до 15 сентября таких температур, как сегодня, — 24-25 градусов, — мы не увидим ни в Москве, ни в Подмосковье», — сказал эксперт.

До этого специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что с середины текущей недели в столичном регионе формировать погоду будет северная ложбина с размытым атмосферным фронтом. Ожидается существенное похолодание, пройдут дожди.

По его прогнозу, 3 сентября будет переменная облачность, а воздух днем прогреется до +22°C. В северной части региона днем пройдут небольшие осадки, в столицу они придут ближе к вечеру. 4 сентября вероятность дождей усилится и станет заметно холоднее. В дневные часы температура в столице не будет подниматься выше +20°C.

Ранее синоптики дали характеристику летнему сезону в Москве.