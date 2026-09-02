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Общество

Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве в ночь на 4 сентября начнет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

«Ночью и утром 4 сентября местами ожидается туман, ухудшение видимости», — указано на схеме.

Подобное предупреждение распространяется и на Московскую область.

До этого в Гидрометцентре рассказали, что в Москве на День города, который пройдет 5 и 6 сентября, ожидаются осадки.

Согласно прогнозу, 5 сентября в столице будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, а температура днем составит от +17 до +19°C, ветер ожидается юго-западный, западный со скоростью 6-11 м/с и порывами до 15 м/с. Днем 6 сентября столбики термометров покажет температуру +14-19°C, временами пройдут дожди.

По данным синоптиков, в ночные часы в субботу температура составит +12-14°C, а в воскресенье максимальная ночная температура будет +12°C.

Ранее стало известно, когда в Москву придет «бабье лето».

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