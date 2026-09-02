В Бурятии агрессивный медведь вышел на турбазу

В Бурятии полицейским пришлось применить табельно оружие из-за агрессивного медведя, вышедшего на турбазу в черте города Улан-Удэ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в микрорайоне Верхняя Березовка, работник туристической базы обнаружил на территории медведя и обратился в экстренные службы. Хищник вел себя агрессивно и представлял реальную угрозу для персонала и отдыхающих. Полицейскими пришлось его ликвидировать.

До этого в Красноярском крае медведь утащил собаку со двора и попал в объектив камеры. Инцидент произошел в поселке Раздолинск Мотыгинского района. Хищник подошел вплотную к домам, собаки попытались отогнать зверя, однако он напал на одну из них и скрылся в лесу с добычей прямо

Ранее медведь вломился в дом к 80-летней женщине и напал на нее.