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Общество

Собянин посетил Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Собянин: Москва — самый спортивный город мира
Арина Ткачук/«Газета.Ru»

В среду, 2 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин посетил спортивный фестиваль в Лужниках, который проходит в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России».

«Сегодняшний фестиваль спорта, который был организован «Единой Россией», мощное серьезное мероприятие, которое помогает людям заниматься спортом, обретать здоровье», — сказал мэр.

На площадке фестиваля Собянин посетил каток, роллердром и зону шахмат, где пообщался с участниками марафона.

«В Москве мы в целом занимаемся массовым строительством стадионов, ФОКов, спортивных площадок. Я думаю, что Москва – самый спортивный город мира», — заявил он.

Собянин напомнил, что еще двадцать лет назад в Москве и по всей стране немногие вели здоровый образ жизни, спорт не был настолько популярен, а на территории московских «Лужников», где сегодня проходит спортивный фестиваль, и вовсе был рынок.

«Сейчас, наоборот, спорт, физическая культура, здоровый образ жизни стали модными в нашей стране благодаря усилиям спортсменов, людей, которые занимаются популяризацией спорта, ветеранов спорта. И мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы инфраструктура способствовала тому, чтобы люди занимались спортом во дворах, в парках, в скверах, на спортивных площадках. В Москве мы организуем массовые фестивали спорта и даже побили семь мировых рекордов по массовости мероприятий», — рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве создадут новый спортивный кластер.

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