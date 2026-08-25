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Общество

Работу Новошахтинского НПЗ остановили после атаки ВСУ

Слюсарь: Новошахтинский НПЗ временно не работает из-за атаки ВСУ
Alexander Manzyuk/Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в результате налета предприятие временно приостановило работу.

Слюсарь ранее сообщил, что за минувшую ночь над регионом сбили около трех десятков беспилотников. По его словам, атаки были отражены в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и трех районах — Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском.

Слюсарь уточнил, что в Новошахтинске в результате атаки повреждены четыре частных дома, в них выбиты стекла, повреждены кровля и двери.

Также в Каменском районе начался лесной пожар на площади 4,5 га, а в Красносулинском районе загорелась сухая трава.

В ночь на 25 августа ВСУ два раза атаковали Краснодарский край. Основной удар пришелся по Северскому району. Обломки БПЛА упали на железнодорожную станцию Афипская. Повреждены как минимум десять частных домов. Пожары начались в одном из домов и на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ночью сбили более 120 дронов и несколько ракет.

 
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