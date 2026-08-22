Старейшая жительница РФ попала в больницу

В Чечне госпитализация понадобилась старейшей жительнице России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, 120-летняя Яха Хашагова случайно упала у себя дома. В медучреждении у нее диагностировали перелом руки. На данный момент медики оказывают ей всю необходимую помощь.

«Ее навещают близкие, которые всегда находятся рядом с ней», — сообщается в публикации.

Женщина родилась в селе Алхазурове в 1905 году, сейчас живет в Грозном. Всего у нее шестеро детей, 20 внуков и 48 правнуков. На данный момент она считается старейшей жительницей России, вскоре ей исполнится 121 год. При этом возраст женщины не подтвержден международной Gerontology Research Group (GRG), из-за чего она не признана старейшей в мире.

До этого в Британии Этель Кейтерем, официально признанная самым старым ныне живущим человеком в мире, отпраздновала 117-летие. Это событие она отметила в кругу семьи. Женщина застала правление шести монархов, пережила своих дочерей. Так как ее муж был военным, она успела посетить и пожить в Гонконге, Индии и на Гибралтаре.

Ранее мужчина утверждал, что живет с самой старой кошкой в мире.