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Общество

В море рядом с Тайванем зафиксировали землетрясение

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1
Chiang Ying-ying/AP

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у северо-восточного побережья Тайваня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова.

По данным сейсмологов, эпицентр природного катаклизма располагался в акватории моря на расстоянии около 41,7 км к юго-востоку от города Илань. Очаг залегал на глубине 27,8 км.

Наибольшая интенсивность подземных толчков была зафиксирована на территории уездов Хуалянь и Илань. Кроме того, колебания земной поверхности могли ощутить жители таких городов, как Тайбэй, Тайчжун, Таоюань и Новый Тайбэй.

Информация о пострадавших к текущему моменту не поступала. То же касается данных о каких-либо разрушениях.

На прошлой неделе в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,7. В результате природного катаклизма некоторые жилые дома, а также правительственные здания, школы и медицинские учреждения получили повреждения. Как сообщило издание Jakarta Globe, около 40 тыс. человек остались без крыши над головой. Из-за подземных толчков пострадали не менее 1 182 человек, еще 70 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее певица Шакира решила профинансировать строительство школ на родине, пострадавшей от землетрясения.

 
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